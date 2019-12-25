Журналистку SOTA Викторию Арефьеву задержала полиция в Петербурге

Известно только то, что она находилась на Садовой улице.

В Петербурге 9 марта задержали журналистку SOTA Викторию Арефьеву. Ранее она сообщала о том, что ее не пустили на парад на Дворцовой площади, хотя корреспондентка получила аккредитацию.

Девушка задержана "до выяснения обстоятельства". Арефьева успела сообщить только то, что шла со Садовой улице.

Первый инцидент произошел еще утром. Журналистка узнала, что есть приказ "ее не пускать". Бейдж, по информации ее издания, забрали сотрудники ФСО. Когда проверка завершилась, закончился и парад.

Ранее Piter.tv писал о том, что муниципального депутата Самусева задержали перед акцией "Бессмертный полк" с портретом узника концлагерей.

Видео: Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) / @suicidal_friday, @venikkus