Телеведущая не заметила, что кроме нее в ванной еще кто-то есть.

Журналистка вышла в эфир из ванной и засняла голого мужа. Об этом сообщили пользователи Twitter. Автор одного из постов опубликовал фотографию с эфира телеканала KCRA 3. В кадре находилась телеведущая Мелинда Меза, которая вышла на связь со зрителями из собственной ванной комнаты. На заднем фоне внимательные американцы разглядели фигуру мужчины, который принимает душ.

Журналисты из Daily Mail рассказали, что телевизионный эфир был посвящен уходу за волосами в домашних условиях. Меза на камеру показывала зрителям, как подравнять челку. Многие пользователи соцсетей удивились тому, что женщина не проверила перед эфиром, свободна ли ванная комната или нет.

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