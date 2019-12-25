Участники шоу "Голос. Дети" сдадут тесты на коронавирус

Прямой эфир будет проходить без зрителей.

В пятницу, 17 апреля, Первый канал проведет прямую трансляцию шоу "Голос. Дети". В связи с пандемией коронавируса съемки программы будут проходить с соблюдением строжайших мер контроля и медицинской профилактики. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу телеканала.

Дополнительный выпуск, в котором примут участие девять вокалистов, успешно выступивших в "Поединках", но не прошедших этап "Песня навылет", покажут в 21:30 мск. Съемки передачи будут проходить без зрителей.

Перед началом программы студию, гримерки и прочие помещения пройдут профессиональную дезинфекцию. Все участники съемок сдадут тест на коронавирус. При выходе в студию будет проводиться индивидуальная дезинфекция, замер температуры и выдача средств защиты. Все участники съемочного процесса, кроме тех, что в кадре, будут в масках и перчатках.

В дополнительном выпуске примут участие подопечные Валерия Меладзе (София Бутаменок, София Фоменко и Кирилл Александров), Полины Гагариной (Варвара Глухова, Артем Фокин и Таисия Скоморохова), а также юные вокалисты из команды Басты (Елизавета Сметанникова, Анна Прокопенко и Иван Кургалин).

Ранее мы писали, что участница шоу "Голос. Дети" обвинила Гагарину в нечестности.

Фото: Instagram / voice1tv