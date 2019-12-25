Участница шоу "Голос. Дети" обвинила Гагарину в нечестности

Выбывшая из музыкального конкурса "Голос. Дети" 9-летняя Ангелина Дерябина обвинила свою наставницу Полину Гагарину в нечестности и несправедливости.
По регламенту конкурса три участницы должны вместе выступить и исполнить общую песню. По итогу наставница должна была оставить в шоу только одну из них. Выбор Гагариной остановился на 8-летней Таисии Скомороховой. Две других девочки расплакались прямо в эфире Первого канала.
9-летняя Ангелина назвала решение Гагариной несправедливым, заявив, что наставница могла бы оставить всех трех девочек. В ответ Полина объяснила, что не имеет право так делать, поскольку таковы правила конкурса.
Атмосфера настолько накалилась, что в ситуацию пришлось вмешаться ведущему Дмитрию Нагиеву. Он попытался пошутить, чтобы успокоить плачущих участниц: "Девочки, вам по три года! Я в три года песок ел в песочнице! Я его и в девять лет ел. А вы выходите на сцену и так поете". Однако это не помогло: девочки продолжили плакать.
Уйдя за кулисы, Ангелина заявила на камеру, что решение Гагариной было "абсолютно нечестным". Она собирается "чуть-чуть подрасти и вернуться, и еще не раз".
Ранее мы писали, что YouTube удалил ролик участниц шоу "Голос. Дети" из-за советской песни.
Фото: скриншот / шоу "Голос. Дети" на Первом канале
Обсуждение ( 1 )
Такая маленькая,а самоуверенная,,,,,почему она думает,что она должна быть лидером,а если психика нарушена,пусть сидит дома и поёт для своих родителей до выстонавления психики,а себя вести так нельзя,вокруг неё такие же дети и все хотят быть первыми,,,,а жюри тоже очень тяжело и надо детей допускать к прослушивания ми с психологами,,,извините ,но это моё мнение о спела она не лучше,чем другие детишки,,,