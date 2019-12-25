Участница шоу "Голос. Дети" обвинила Гагарину в нечестности

Девочка заявила, что наставница могла оставить всех трех участниц.

Выбывшая из музыкального конкурса "Голос. Дети" 9-летняя Ангелина Дерябина обвинила свою наставницу Полину Гагарину в нечестности и несправедливости.

По регламенту конкурса три участницы должны вместе выступить и исполнить общую песню. По итогу наставница должна была оставить в шоу только одну из них. Выбор Гагариной остановился на 8-летней Таисии Скомороховой. Две других девочки расплакались прямо в эфире Первого канала.

9-летняя Ангелина назвала решение Гагариной несправедливым, заявив, что наставница могла бы оставить всех трех девочек. В ответ Полина объяснила, что не имеет право так делать, поскольку таковы правила конкурса.

Атмосфера настолько накалилась, что в ситуацию пришлось вмешаться ведущему Дмитрию Нагиеву. Он попытался пошутить, чтобы успокоить плачущих участниц: "Девочки, вам по три года! Я в три года песок ел в песочнице! Я его и в девять лет ел. А вы выходите на сцену и так поете". Однако это не помогло: девочки продолжили плакать.

Уйдя за кулисы, Ангелина заявила на камеру, что решение Гагариной было "абсолютно нечестным". Она собирается "чуть-чуть подрасти и вернуться, и еще не раз".

Ранее мы писали, что YouTube удалил ролик участниц шоу "Голос. Дети" из-за советской песни.

Фото: скриншот / шоу "Голос. Дети" на Первом канале