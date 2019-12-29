YouTube удалил ролик участниц шоу "Голос. Дети" из-за советской песни

Причиной блокировки стало нарушение авторских прав.

Видеохостинг YouTube удалил ролик с выступлением участниц шоу "Голос. Дети". Причиной стало нарушение авторских прав на советскую песню. Об этом пишут "РИА Новости".

На видео Манижа Аминова вместе с Валерией Базыкиной исполнили песню под названием "Трава у дома". Во времена Советского Союза впервые ее спела группа "Земляне". За несколько суток ролик набрал более 2,5 млн просмотров. В настоящее время его посмотреть нельзя.

Автором названной песни является композитор Владимир Мигуля. Уточняется, что ни его, ни группы "Земляне" нет в списке запрещенных к использованию треков на сайте "Креатив Медиа".

Пользователи интернета считают, что девочки подверглись травле. Шоу "Голос. Дети" выходит в эфир на протяжении нескольких лет. Участники этой программы неоднократно исполняли чужой материал.

Ранее Алсу призналась в покупке голосов для дочери на шоу "Голос".

Видео: Youtube / Лера Базыкина, Новая Звезда, MP3Nice