Таксист угрожал петербургской журналистке расправой и похитил ее смартфон

Инцидент произошел в салоне авто на Благодатной улице.

На журналистку телеканала "78" утром 28-го октября напал таксист. Потерпевшая обратилась в полицию. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Полицейские установили, что злоумышленник угрожал женщине в салоне "Хендэ" и похитил ее iPhone X. После этого таксист скрылся. Сумму ущерба оценили в 25 тыс. рублей.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "Грабеж".

Ранее в Пушкине сотрудники Росгвардии задержали водителя, подозреваемого в краже банковской карты у пассажира.

Фото: Piter.TV