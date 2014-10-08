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Таксист угрожал петербургской журналистке расправой и похитил ее смартфон
Сегодня, 9:50
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Таксист угрожал петербургской журналистке расправой и похитил ее смартфон

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Инцидент произошел в салоне авто на Благодатной улице.

На журналистку телеканала "78" утром 28-го октября напал таксист. Потерпевшая обратилась в полицию. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Полицейские установили, что злоумышленник угрожал женщине в салоне "Хендэ" и похитил ее iPhone X. После этого таксист скрылся. Сумму ущерба оценили в 25 тыс. рублей. 

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "Грабеж". 

Ранее в Пушкине сотрудники Росгвардии задержали водителя, подозреваемого в краже банковской карты у пассажира. 

Фото: Piter.TV

Теги: грабеж, смартфон, таксист
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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