В Пушкине сотрудники Росгвардии задержали водителя, подозреваемого в краже банковской карты у пассажира

По данному факту возбудили уголовное дело.

Накануне, 27 октября в 19:20 наряд группы задержания межрайонного отдела вневедомственной охраны по Колпинскому району Петербурга задержал мужчину, подозреваемого в хищении банковской карты и переводе с нее денежных средств.

Около одного из домов на Железнодорожной улице в Пушкине к сотрудникам Росгвардии обратился мужчина. Он указал на водителя такси и сообщил, что данный гражданин похитил у него банковскую карту, а затем перевел с нее на свой счет 12000 рублей.

Потерпевший заявил, что таксист подвозил его накануне и воспользовался тем, что пассажир уснул. Пропажа обнаружилась на следующий день, когда пришло уведомление о списании.

Наряд МОВО задержал подозреваемого и передал его полиции. По факту возбудили уголовное дело.

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