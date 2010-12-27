Журналисты петербургских СМИ подвели итоги года на "Балу прессы"

В этом году темой стала "Аполитичная ассамблея".

В Петербурге в седьмой раз прошел "Бал прессы". Девять команд – представителей городских СМИ – поучаствовали в играх и конкурсах.

Тема этого года звучала "Аполитичная ассамблея". Журналисты кто чем мог удивляли коллег: одни появились на сцене в костюмах алкогольных напитков, другие переоделись в зомби, третьи изображали панков и царей.

На празднике также вручили награды редакциям и отдельным журналистам за плодотворную работу в 2019 году. Победители получили "Золотую аккредитацию".

Самым влиятельным СМИ этого года назвали "Эхо Москвы в Петербурге". Лучшей телевизионной программой стали "Вести Санкт-Петербург". Лучшей передачей на радио признали "Ни в какие ворота", выходящей в эфире "Зенит.FM". Чемпионство в интернете забрала "Фонтанка".

Женским лицом петербургской журналистики признали Александру Вараксину с телеканала "Санкт-Петербург", а звание лучшего журналиста присудили Алексею Завьялову с НТВ.

Ранее Piter.TV сообщал, что Шнуров избавился от самой сильной участницы шоу "Голос".

Фото: Pixbay