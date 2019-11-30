Шнуров избавился от самой сильной участницы шоу "Голос"

Эфир состоялся 29 ноября.

Наставник шоу "Голос" Сергей Шнуров попрощался с одной из самых сильных участниц проекта Миланой Рахмановой. На втором этапе конкурсе она выступала в паре с Антоном Токаревым. Артисты из команды Шнурова исполнили песню Survivor американской группы Destiny"s Child.

По правилам шоу, после выступления наставник должен выбрать одного из участников для следующего этапа. Выбор фронтемна "Ленинграда" пал на Токарева. Рахманову он назвал "состоявшейся артисткой, которая может все сама".

Милана заявила, что и так считает себя "победителем", и покинула проект в хорошем настроении.

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Видео: YouTube / Голос / The Voice Russia