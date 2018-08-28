Жозе Моуриньо назвал лучшего футболиста за всю историю

Главный тренер английского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо в интервью порталу Live Score рассказал, кого считает лучшим игроком за всю историю футбола.
Роналдо - феномен. У Криштиану Роналду и Лео Месси были более успешные карьеры, они оставались на вершине каждый день в течение 15 лет. Но если говорить строго о таланте и способностях, то никто не побьет бразильца. Когда я был в "Барселоне" с Бобби Робсоном, то понял, что он был лучшим игроком, которого я когда-либо видел в своей жизни. Травмы сказались на нем, его карьера могла быть более удивительной. Но талант, которым обладал 19-летний Роналдо, был потрясающий.
Жозе Моуриньо, главный тренер "Тоттенхэма"
Напомним, Роналдо выступал на протяжении своей карьеры за семь клубов: "Крузейро", "ПСВ", "Барселона", "Интер", "Реал", "Милан", "Коринтианс". В составе сборной Бразилии он стал двукратным чемпионом мира. В 1997 и 2002 годах Роналду завоевал "Золотой мяч", приз лучшему футболисту планеты.
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Фото: tottenhamhotspur.com
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