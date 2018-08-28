Жозе Моуриньо назвал лучшего футболиста за всю историю

Главный тренер английского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо в интервью порталу Live Score рассказал, кого считает лучшим игроком за всю историю футбола.

Роналдо - феномен. У Криштиану Роналду и Лео Месси были более успешные карьеры, они оставались на вершине каждый день в течение 15 лет. Но если говорить строго о таланте и способностях, то никто не побьет бразильца. Когда я был в "Барселоне" с Бобби Робсоном, то понял, что он был лучшим игроком, которого я когда-либо видел в своей жизни. Травмы сказались на нем, его карьера могла быть более удивительной. Но талант, которым обладал 19-летний Роналдо, был потрясающий.

Жозе Моуриньо, главный тренер "Тоттенхэма"