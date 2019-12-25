По мнению нападающего "Зенита", это бразилец Роналдо.

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба назвал лучшего форварда в истории. Из всех футболистов он выделил бразильца Роналдо по прозвищу "Зубастик". Об этом Дзюба заявил в эфире "Матч ТВ".

Спортсмен отметил, что именно Роналдо в первую очередь возникает в голове. Дзюба считает его "совершенством".

"Да, далеко не легкий форвард, но очень крутой, хорошо играл головой, хорош внизу", - сказал игрок "Зенита".

Дзюба также считает, что "Зубастик" обладал потрясающим дриблингом, забил очень много голов в решающих матчах и играл в его любимом мадридском "Реале".

Интересно, что еще два игрока "Зенита" – Сердар Азмун и Себастьян Дриусси – назвали Роналдо лучшим форвардом в истории. В свою очередь Эмилиано Ригони выбрал другого бразильца — Неймара.

Ранее мы писали, что полузащитник "Ростова" Норманн считает Дзюбу лучшим футболистом РПЛ.

Фото: fc-zenit.ru