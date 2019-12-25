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Полузащитник "Ростова" Норманн считает Дзюбу лучшим футболистом РПЛ
Сегодня, 14:57
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Полузащитник "Ростова" Норманн считает Дзюбу лучшим футболистом РПЛ

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Ему нравится играть против таких сильных игроков.

Полузащитник "Ростова" и сборной Норвегии по футболу Матиас Норманн в интервью агентству Sport24 рассказал, кого считает лучшим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ).

Наверное, это Артем Дзюба. Он реально силен. Сложно ли против него играть? Нет, мне наоборот очень нравится. Это настоящая битва. Люблю встречаться на поле с сильными игроками.

Матиас Норманн, полузащитник "Ростова"

Матиас Норманн перешел в "Ростов" из "Брайтона" в январе 2019 года. В нынешнем сезоне РПЛ норвежский футболист провел 19 игр и забил один мяч.

Ранее мы писали, что гендиректор "Зенита" Александр Медведев опроверг слухи о переходе Артема Дзюбы в "Милан".

Фото: fc-rostov.ru

Теги: артем дзюба, матиас норманн, российская премьер лига, фк зенит, фк ростов
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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