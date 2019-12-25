Гендиректор "Зенита" опроверг слухи о переходе Дзюбы в "Милан"

Клуб не собирается продавать своего форварда.

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев в интервью агентству ТАСС прокомментировал слухи о переходе нападающего сине-бело-голубых Артема Дзюбы в итальянский "Милан".

Это беспочвенные слухи. Мы Дзюбу не продаем. Александр Медведев, гендиректор "Зенита"

Напомним, в СМИ появилась информация об интересе "Милана" к Артему Дзюбе. Форварда рассматривали на замену Златану Ибрагимовичу, который может покинуть клуб летом.

Ранее экс-защитник "Локомотива" Дмитрий Сенников заявил, что Артем Дзюба может заиграть в Европе.

Фото: fc-zenit.ru