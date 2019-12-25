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Гендиректор "Зенита" опроверг слухи о переходе Дзюбы в "Милан"
Сегодня, 12:56
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d_s_sarkisov

Гендиректор "Зенита" опроверг слухи о переходе Дзюбы в "Милан"

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Клуб не собирается продавать своего форварда.

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев в интервью агентству ТАСС прокомментировал слухи о переходе нападающего сине-бело-голубых Артема Дзюбы в итальянский "Милан".

Это беспочвенные слухи. Мы Дзюбу не продаем.

Александр Медведев, гендиректор "Зенита"

Напомним, в СМИ появилась информация об интересе "Милана" к Артему Дзюбе. Форварда рассматривали на замену Златану Ибрагимовичу, который может покинуть клуб летом.

Ранее экс-защитник "Локомотива" Дмитрий Сенников заявил, что Артем Дзюба может заиграть в Европе.

Фото: fc-zenit.ru

Теги: александр медведев, артем дзюба, трансферные слухи, фк зенит, фк милан
Категории: Лента новостей, Спорт, Зенит, Новости СПб,

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