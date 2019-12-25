Экс-защитник "Локомотива" считает, что Дзюба может заиграть в Европе

Ранее была информация об интересе "Милана" к форварду.

Бывший защитник московского "Локомотива" и сборной России по футболу Дмитрий Сенников в интервью изданию "Спорт уик-энд" поделился мнением о шансах нападающего "Зенита" Артема Дзюбы заиграть в Европе. Его контракт с сине-бело-голубыми истекает в конце июня 2020 года.

Мне кажется, Артему сейчас самое время уезжать в Европу. У нас уровень футбола не хуже итальянского или французского. Не думаю, что Дзюба будет испытывать в одном из этих чемпионатов серьезные проблемы. Дмитрий Сенников, экс-защитник "Локомотива"

Напомним, Артем Дзюба в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.) провел 21 матч и забил 13 голов. Он возглавляет рейтинг лучших бомбардиров нынешнего сезона. Также нападающий лидирует в списке лучших ассистентов - 9 голевых передач.

Ранее стало известно, что Артем Дзюба попал в сферу интересов "Милана".

Фото: fclm.ru