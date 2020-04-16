Магомед Оздоев рассказал, кто из футболистов был для него кумиром детства

Игрок сине-бело-голубых сделал такую же прическу, как у него.

Полузащитник "Зенита" и сборной России Магомед Оздоев в интервью официальному сайту клуба рассказал, за кого из футболистов болел в детстве.

Я был ярым фанатом Зинедина Зидана и Роналдо. В детстве смотрел, как они играли за "Реал", и для меня это было просто "вау". После чемпионата мира я сделал прическу как у Роналдо. Снимков не осталось - тогда у нас не было фотоаппаратов. Неделю где-то так отходил, потом папа сказал, что я уже перебарщиваю. Брат очень смеялся над прической. Я даже съездил с ней на одну товарищескую игру. Магомед Оздоев, полузащитник "Зенита"

Роналду - бывший форвард сборной Бразилии, двукратный чемпион мира. Перед финалом турнира 2002 года он побрился на лысо, но оставил на лбу небольшой треугольник волос. После триумфа Бразилии (победа над Германией со счетом 2:0 - прим.) эта прическа стала популярной среди всех болельщиков.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая. В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров. Ближайшие преследователи сине-бело-голубых, "Локомотив" и "Краснодар", отстают от лидера на девять баллов.

Ранее полузащитник "Зенита" Александр Ерохин рассказал, как едва не стал лыжником.

Видео: YouTube / Zenit Football Club, Benjamín Rodríguez