Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин рассказал, как едва не стал лыжником

В школьные годы он участвовал в городских соревнованиях и занял призовое место.

Полузащитник "Зенита" и сборной России по футболу Александр Ерохин в интервью официальному сайту сине-бело-голубых рассказал, как однажды он едва не стал лыжником.

"В седьмом классе в Барнауле мой друг-одноклассник затащил меня на обычные беговые лыжи, говорит: "Мне скучно одному, пойдем со мной". И я пошел. Как-то так все закрутилось, завертелось, что я всю зиму ходил на эти лыжи, даже поучаствовал в городских соревнованиях, занял призовое место. Тренер стал меня уговаривать, чтобы я перешел из футбола в лыжи. Он говорил, что лыжи - это индивидуальный спорт, ты сам за себя отвечаешь, сам всего можешь добиться, а в футболе это будет сложно. Конечно, где-то на час раздумий меня эти слова натолкнули. Но потом я подумал: как я вообще могу оставить футбол? Это же вся моя жизнь. Поэтому в тот же день пошел и сдал лыжи", - сказал Ерохин.

Александр Ерохин перешел в "Зенит" из "Ростова" в июне 2017 года. В составе сине-бело-голубых полузащитники стал чемпионом России по итогам прошлого сезона. На его счету 89 матчей и 17 голов во всех турнирах. Контракт Александра Ерохина с "Зенитом" рассчитан до конца июня 2022 года.

Напомним, "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.), набрав 50 очков после 22-х туров. Ближайшие преследователи сине-бело-голубых, "Локомотив" и "Краснодар", отстают от лидера на девять баллов.

Ранее стало известно, что нападающий сине-бело-голубых Сердар Азмун не собирается переходить в "Наполи".

Фото: fc-zenit.ru