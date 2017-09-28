В Кингисеппском районе перезахоронили останки 20 бойцов-красноармейцев

Останки обнаружили участники поискового отряда "Форпост" в ходе акции "Вахты памяти".

На братском кладбище в деревне Мануйлово Кингисеппского района состоялась торжественно-траурная церемония перезахоронения останков 20-ти бойцов, которые погибли, защищая родину в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил ЛенТВ24.

Останки обнаружили участники поискового отряда "Форпост" в ходе акции "Вахты памяти". Как удалось установить, это были воины народного ополчения, рабочие и инженеры, оборонявшие Ленинград летом 1941 года и ценой своих жизней задержавшие продвижение фашистов вперёд.

В ходе исследований, проведённых отрядом, удалось установить имена и происхождение четырёх красноармейцев. Они проживали на территории Нарвы, Вологодской области, Карелии и Казахстана.

Ранее мы сообщили о том, что на Пискаревском кладбище состоялась церемония возложения венков в память защитников Ленинграда.

Фото: ЛенТВ24