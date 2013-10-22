На Пискаревском кладбище состоялась церемония возложения венков в память защитников Ленинграда

Кроме того, на аллее кладбища открылась фотовыставка "Тот самый длинный день в году".

В День памяти и скорби, 22 июня, на Пискаревском мемориальном кладбище состоялась торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов к монументу Матери-Родины. Собравшиеся отдали дань памяти защитникам и жителям блокадного Ленинграда. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В мероприятии приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов и члены городского правительства, а также полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, депутаты ЗакСа, чиновники, военнослужащие и ветераны. Кроме того, на аллее кладбища открылась фотовыставка "Тот самый длинный день в году".

На данный момент в Петербурге проживают свыше 56 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны и более 5 тыс. бывших узников концлагерей.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские активисты высадили более 2 тыс. деревьев и кустарников в рамках акции "Сад памяти".

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)