Петербургские активисты высадили более 2 тыс. деревьев и кустарников в рамках акции "Сад памяти"

Добровольцы высадили ели, сосны, липы, берёзы, ивы, сирень и каштаны в 54-ёх парках и скверах.

В Северной столице подвели итоги акции "Сад памяти": за время её проведения активистами, школьниками, горожанами и представителями власти было высажено 2 тыс. деревьев и кустарников в память о погибших в ходе Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба городского правительства.

Городские добровольцы высадили ели, сосны, липы, берёзы, ивы, сирень и каштаны в 54-ёх парках и скверах.

В частности, зелёные насаждения появились за Пискарёвским мемориальным кладбищем, в Апраксином переулке, у нового Музея военно-морской славы в парке "Остров Фортов", в парке "Малиновка" и в сквере Пограничников на Сестрорецком рубеже.

Ранее мы сообщили о том, что акция "Свеча памяти" прошла на Дворцовой площади.

Фото: ВКонтакте / Сад памяти