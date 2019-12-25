Акция "Свеча памяти" прошла на Дворцовой площади

В ходе мероприятия были зажжены около 80 тыс. свечей, которые сложили в изображение мемориала "Разорванное кольцо".

В ночь на четверг, 22 июня, на Дворцовой площади состоялась традиционная акция "Свеча памяти", посвящённая Дню памяти и скорби. В ходе мероприятия были зажжены около 80 тыс. свечей, которые сложили в изображение мемориала "Разорванное кольцо". Об этом сообщила пресс-служба комитета по энергетике.

Напомним, что мемориал символизирует блокадное кольцо и "Дорогу жизни", которая обеспечивала продовольствием население Ленинграда. Кроме того, на картине из свечей запечатлели легендарную "Полуторку" (автомобиль ГАЗ-АА) и дубовые листья, символизирующие вечную память.

Свечи зажгли сами горожане, а также волонтёры, кадеты Юнармии и прочие патриотические организации. Кроме того, над Невой прозвучала архивная запись песни Матвея Блантера "Катюша" в исполнении Лидии Руслановой, а также композиции "Зори здесь тихие", "На безымянной высоте", "Три танкиста", "Прощание славянки", "Синий платочек", "Священная война".

Ранее мы сообщили о том, что в нескольких районах Ленобласти проходят акции к 82-ой годовщине начала Великой Отечественной войны.

Фото: Telegram / комитет по энергетике