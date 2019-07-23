В нескольких районах Ленобласти пройдут акции к 82-ой годовщине начала Великой Отечественной войны

Мероприятия состоятся 21 и 22 июня.

В среду и четверг, 21 и 22 июня, на территории Ленобласти состоятся памятные акции, приуроченные к 82-й годовщине с начала Великой Отечественной войны. Об этом информирует пресс-служба областного правительства.

Так, 21 июня в 22:00 в Кингисеппе начнётся вечерняя акция "Огненные картины войны" у мемориала "Роща пятисот". Аналогичное предприятие пройдёт в 22.30 в Гатчине. Жители города соберутся у стелы "Город воинской славы". Кроме того, в Ломоносовском районе в 22:40 состоится молодёжный автопробег "1418 свечей за каждый день войны": маршрут захватит памятники "Якорь", "Январский гром", мемориал "Гостилицкий", памятный знак "Шалаш", а также "Берег Мужественных", памятник морякам-балтийцам. Участники стартуют у памятника "Атака", а финишируют у мемориала "Защитникам ленинградского неба" в Лебяжьем.

Годовщину начала войны продолжат вспоминать 22 июня. Ровно в 4:00 на площади у фонтана в Волосово начнётся мероприятие "Школьный вальс". Позже, в 12:15, в Ленобласти пройдёт всероссийская минута молчания. Наконец, в 19:00 у мемориала "Северная окраина" в Сланцах встретятся участники акции "Свеча Памяти".

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти запретили посещение лесов.

Фото: Piter.TV