Животные выступают перед пустым залом.

В четверг, 26 марта, стало известно о том, что животным итальянского цирка на Фонтанке не дают расслабиться во время пандемии. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Известно, что сейчас животные выступают перед пустым залом. Дрессировщик Давио Тоньи отметил, что для слонов очень важно слышать аплодисменты зрителей.

" В первую очередь, слоны – артисты. Как любой артист, животные тоже скучают по овациям", —сказано в сообщении.

В настоящее время, итальянский цирк находится на карантине в Петербурге. Известно, что часть дежурных сотрудников поддерживает функционирование цирка, в том числе осуществляет кормление и уход. Кроме того, дрессировщики каждое утро совершают репетиции со своими подопечными.

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Фото:circus_ciniselli/Instagram