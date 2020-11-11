Живодер пробил псу голову топором в Ленобласти

Спасти глаз животного не удалось.

В пятницу, 12 февраля, неизвестный живодер пробил топором голову собаки в Ленобласти. Собаку чудом удалось спасти волонтерам объединения СК "Легион".

В "Легионе" рассказали, что нашли раненого пса по кличке Серый под хозпостройкой. Серого бросили предыдущие хозяева, поэтому первым делом волонтеры искали куратора для животного: состояние собаки было крайне тяжелое. Создательница приюта "Васильки" Ольга Былинкина, ставшая куратором Серого, заявила, что повреждения у пса сильнейшие: спасти глаз не удалось.

Сейчас Серый проходит лечение в ветеринарной клинике. Кто именно мог сотворить такое с беззащитным животным, неизвестно.

Ранее мы писали, что приюты для собак и кошек появятся в трёх районах Петербурга.

Фото: vk.com/animal_rights_spb