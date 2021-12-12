Задержан живодер, протащивший привязанную к авто собаку по снегу

Расследуется дело о жестоком обращении к животному, повлекшем гибель.

Вопиющий случай жестокого обращения с животным произошел в селе Грибское Амурской области. Следственный комитет России по региону разместил в социальных сетях видеозапись с допросом подозреваемого. Ранее появился ролик, на котором водитель автомобиля Nissan Navara по заснеженной дороге тащил собаку, привязанную за шею к машине. В результате на нарушителя было возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. Противоправные действия мужчины остановила местная жительница. Она засняла происходящее на видео, поэтому шофер отвязал собаку, закинул ее в багажник и увез с места событий. На последних кадрах животное уже не подавало признаков жизни. Позже стало известно о том, что пес погиб.

Оперативники установили личность подозреваемого. Решается вопрос о его задержании и избрании меры пресечения. Максимальное предусмотренное уголовной статьей наказание для злоумышленника составил три года лишения свободы. В самом легком случае мужчина может отделаться штрафом в размере до 80 тысяч рублей. Ситуацию на контроль взяли специалисты из прокуратуры Благовещенского района. Устанавливаются причины, по которым местный житель решил расправиться с животным таким садистским методом.

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Фото и видео: Следственный комитет России