На курорте Шерегеш ребенок выпал из подъемника

Инцидент попал на запись с уличной камеры видеонаблюдения.

Следственный комитет России по Кемеровской области проводит проверку по факту падения ребенка из кабины подъемника на туристическом курорте Шерегеш. В социальных сетях распространилось видео, на котором показано, что во время движения на вершину горы из-за преждевременного открытия защитной рамы малолетний ребенок оказался на склоне. Малыш выпал из кресла подъемника и откатился на несколько десятков метров.

3 декабря 2024 года в Шерегеше... Работниками канатной дороги на место происшествия вызваны спасатели. пресс-служба СК РФ

В настоящее время известно, что родители ребенка за медицинской помощью не обращались. Руководитель дирекции местного курорта Алексей Стоянов указал СМИ на то, что канатная дорога продолжает свою работу. Он пояснил, что компания "Каскад" направила в прокуратуру и Следственный комитет информацию о происшествии для того, чтобы специалисты дали оценку действию или бездействию сопровождающих лиц.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости