  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:45
182
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В гибели четырех детей под Красноярском обвинили отца семейства

0 0

В СК РФ рассказали о допросе подозреваемого.

Отцу четырех погибших детей в Назаровском районе Красноярского края предъявлено обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-служюбы регионального управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии. 

Предъявлено обвинение 34-летнему отцу погибших детей в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 109 УК РФ.

пресс-служба СК РФ по региону

Напомним, что вечером 20 сентября 2024 года глава семьи обработал помещение дома от насекомых инсектицидным средством. Во время распыления мужчина не выполнил рекомендации производителя о защитных мерах. В частности, речь шла о длительном проветривании помещения и влажной уборке поверхностей после обработки. Далее фигурант расследования допустил несовершеннолетних граждан внутрь помещения и к приему там пищи. Позже специалисты установили, что причиной смерти детей стало попадание компонентов инсектицидного средства в организм.

В Запорожье за призывы к осуществлению террористической деятельности задержан мелитополец.

Фото и видео: Следственный комитет России

Теги: дети, красноярский край, погибли люди, следственный комитет
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии