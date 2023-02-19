Живодер выбросил собаку из окна в ЖК "Новое Мурино"

В результате случившегося маленькое животное погибло.

Сегодня, 13 июля, живодер выбросил из окна собаку. Инцидент произошел в ЖК "Новое Мурине" на Новой улице, 15, корпус 1. Об этом сообщили в tg-канале "Петербург с огоньком".

Кто-то выбросил из окна с высоты собачку прямо на автомобиль. Очевидец

В результате случившегося маленькая собачка погибла. Кроме того, машина, на которую бросили животное, тоже разбита. На место случившегося прибыли полицейские. Стражи порядка собирают показания свидетелей. Устанавливаются все детали происшествия.

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Фото: Telegram / Петербург с огоньком