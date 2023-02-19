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Живодер выбросил собаку из окна в ЖК "Новое Мурино"
Сегодня, 14:49
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Живодер выбросил собаку из окна в ЖК "Новое Мурино"

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В результате случившегося маленькое животное погибло.

Сегодня, 13 июля, живодер выбросил из окна собаку. Инцидент произошел в ЖК "Новое Мурине" на Новой улице, 15, корпус 1. Об этом сообщили в tg-канале "Петербург с огоньком". 

Кто-то выбросил из окна с высоты собачку прямо на автомобиль.

Очевидец

В результате случившегося маленькая собачка погибла. Кроме того, машина, на которую бросили животное, тоже разбита. На место случившегося прибыли полицейские. Стражи порядка собирают показания свидетелей. Устанавливаются все детали происшествия. 

Ранее мы рассказали, что  делать при встрече с медведем.

Фото: Telegram / Петербург с огоньком

Теги: выбросили собаку из окна, живодер, жк новое мурино, собака умерла
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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