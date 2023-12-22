В ЖК "Екатерининский" неизвестный убил котят, выбросив их из окна

Животные упали с большой высоты и разбились.

В Красногвардейском районе жестокий человек убил котят. Инцидент произошел в ЖК "Екатерининский". Неизвестный выбросил животных вместе с лежанкой с огромной высоты. Он выкинул котят из окна. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Петербург с огоньком".

В результате случившегося животные погибли. Жители обратились в полицию. Они написали заявление. Подробности уточняются, проводится проверка.

Ранее мы писали, что в Петербурге пропавшую собаку, которая ждала своего хозяина с СВО, нашли мертвой.

Фото: Telegram / Петербург с огоньком