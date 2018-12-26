Жителю Тосно грозит тюрьма за нарколабораторию на чердаке

В местах лишения свободы он проведёт 15,5 лет.

Житель Тосненского района соорудил на чердаке своего дома настоящую химическую лабораторию по производству наркотика метадона. Мужчина уже умеет судимость за деяния из этой же области.

Ленинградский областной суд осудил "химика" по 228 статье Уголовного кодекса Российской Федерации за незаконное производство наркотических средств в особо крупных размерах. Производством наркотиков осужденный занимался на протяжении пяти месяцев. На чердаке дома у него хранились все необходимые ингредиенты, оборудование и посуда для изготовления смесей. В общей сложности на чердаке было обнаружено более 7 килограммов запрещённого вещества.

9 лет назад мужчина уже привлекался к уголовной ответственности по той же самой статье, но годы, проведённые за решёткой , его ничему не научили... На свободу из исправительной колонии особого режима через 15,5 лет.

Ранее мы публиковали новость, что террорист так и не решился сорвать ЕГЭ по русскому языку в одной из школ Петербурга.

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