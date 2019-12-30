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Житель Ленинградской области предстанет перед судом за дебош на рейсе Тель-Авив - Санкт-Петербург

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В августе 2019 года самолет из-за пьяного жителя Ленобласти вынужденно приземлился в аэропорту Краснодара.

В Краснодаре завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Ленинградской области, который устроил пьяный дебош в самолете.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщает, что отделением дознания Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте завершено расследование уголовного дела о грубом нарушении общественного порядка на воздушном транспорте. Следствием установлено, что 15 августа 2019 года 32летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения неадекватно вел себя в самолете, который летел из Тель-Авива в Санкт-Петербург. 

Мужчина проявлял агрессию к экипажу самолета и другим пассажирам. А также бил головой и ногами иллюминаторы в салоне, что могло повредить безопасности пассажиров. Экипаж принял решение сесть в ближайшем аэропорту и запросил вынужденную посадку в аэропорту Краснодара.

Сейчас расследование дела завершено и передано в суд для рассмотрения по существу.

Видео: МВД МЕДИА

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России, Новости СПб,

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