Ленинградская область намерена направлять эти средства на экологические мероприятия в населённых пунктах.

В среду, 5 февраля, стало известно о том, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко намерен заставить Петербург платить за мусор. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Отмечается, что соответствующие переговоры уже начались.

Ключевые моменты: информационная открытость и компенсационный экологический сбор с каждой вывозимой тонны", — сказано в сообщении.

Губернатор Ленобласти заявил, что деньги от Петербурга направят на экологические мероприятия в населённых пунктах, которые будут находиться неподалеку от полигонов.

Напоним, что на следующий год запланирован первый этап реформы. Согласно законодательству, в городах федерального значения не должны складировать и хранится мусор, а необходимо договариваться о захоронении отходов с соседними регионами. По словам Александра Беглова, власти уже подписали соглашение с Ленобластью. Со своей стороны заинтересованность проявил и глава области Александр Дрозденко.

Ранее мы сообщали о том, что Губернатор Петербурга прокомментировал план по интеграции с Ленобластью.

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