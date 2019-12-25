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Дрозденко намерен заставить Петербург платить за мусор
Сегодня, 11:18
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IRINA_CHALKINA

Дрозденко намерен заставить Петербург платить за мусор

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Ленинградская область намерена направлять эти средства на экологические мероприятия в населённых пунктах.

В среду, 5 февраля, стало известно о том, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко намерен заставить Петербург платить за мусор. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Отмечается, что соответствующие переговоры уже начались. 

Ключевые моменты: информационная открытость и компенсационный экологический сбор с каждой вывозимой тонны",

— сказано в сообщении.

Губернатор Ленобласти заявил, что деньги от Петербурга направят на экологические мероприятия в населённых пунктах, которые будут находиться неподалеку от полигонов. 

Напоним, что на следующий год запланирован первый этап реформы. Согласно законодательству, в городах федерального значения не должны складировать и хранится мусор, а необходимо договариваться о захоронении отходов с соседними регионами. По словам Александра Беглова, власти уже подписали соглашение с Ленобластью. Со своей стороны заинтересованность проявил и глава области Александр Дрозденко. 

Ранее мы сообщали о том, что Губернатор Петербурга прокомментировал план по интеграции с Ленобластью.

Фото:pixabay

Теги: мусорная реформа, новости ленинградской области, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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