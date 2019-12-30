СК опубликовал видео с камер в бассейне Всеволожска, где захлебнулся первоклассник

На кадрах видно, что тренер сталкивал в воду некоторых маленьких воспитанников. По последним данным мальчик в реанимации в состоянии комы.

Ранним вечером 15 января в бассейне Всеволожска захлебнулся 7-летний мальчик.

Следком сообщает, что вечером 15 января в больницу Всеволожска в состоянии комы доставлен из бассейна "Олимп" 7-летний мальчик. Как удалось установить следствию, мальчик находился на тренировке под руководством 24-летнего помощника тренера. Оставшись без присмотра, мальчик утонул. Прибывшим медикам удалось реанимировать ребенка, и в состоянии комы он был доставлен в больницу.

По подозрению в совершении преступления задержан 24-летний помощник тренера, проводивший занятия с детьми, и 39-летняя женщина - тренер по гребному слалому спортшколы, которая самостоятельно организовала проведение занятий с детьми младше 10 лет.

В настоящее время следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе устанавливается круг лиц, ответственных за обеспечение сохранности жизни и здоровья детей во время занятий, соблюдению правил посещения указанного бассейна и правил техники безопасности в помещениях спортивно-оздоровительного комплекса. СУ СК РФ

В ходе следственных действий изъята запись видео с камеры наблюдения в бассейне, которое СКР опубликовал в сети. На кадрах видео видно, что в 17 часов 01 минуту дети толпятся у края бассейна. Многие из них не хотят прыгать в бассейн, тогда молодой мужчина сталкивает их в воду. В 17 часов 10 минут на видео можно увидеть, что тренер находится в воде, вытаскивая ребенка. В 17 часов 11 минут ребенок лежит у края бассейна, ему оказывают первую помощь.

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Видео: СУ СК РФ