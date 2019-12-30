В Новосибирске в больнице скончался подросток, который пострадал в аквапарке

В больнице Новосибирска, не приходя в сознание, скончался подросток, который едва не утонул в местном аквапарке.
16-летний подросток, который пострадал в аквапарке "Аквамир" 8 января. По словам очевидцев, подросток зацепился ногой за конструкцию под водой. На поверхность его вытащили отдыхающие. В бессознательном состоянии его госпитализировали в больницу.
Сейчас стало известно, что, несмотря на усилия медиков, подросток скончался, не приходя в сознание.
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Фото: Piter.TV
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