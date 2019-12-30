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В Новосибирске в больнице скончался подросток, который пострадал в аквапарке
Сегодня, 11:02
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MShaffter

В Новосибирске в больнице скончался подросток, который пострадал в аквапарке

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Подросток ушел из жизни в реанимационном отделении больницы, не приходя в сознание.

В больнице Новосибирска, не приходя в сознание, скончался подросток, который едва не утонул в местном аквапарке.

16-летний подросток, который пострадал в аквапарке "Аквамир" 8 января. По словам очевидцев, подросток зацепился ногой за конструкцию под водой. На поверхность его вытащили отдыхающие. В бессознательном состоянии его госпитализировали в больницу. 

Сейчас стало известно, что, несмотря на усилия медиков, подросток скончался, не приходя в сознание.

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Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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