Укусившего полицейского за палец петербуржца могут посадить на 5 лет

Мужчина также ударил правоохранителя ногой в область колена.

Прокуратура Василеостровского района Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины, применившего насилие в отношении представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что в ноябре 2019 года ранее судимый житель Петербурга, находясь в состоянии алкогольного опьянения, укусил сотрудника полиции за указательный палец и ударил его ногой в область колена.

К настоящему моменту расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в районный суд. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

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