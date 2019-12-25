Жителю Ленобласти предъявили обвинение в убийстве сожителя своей дочери

Тело было залито бетоном еще год назад.

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах криминального дела, которое произошло в прошлом году, однако известно о нем стало лишь накануне. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По данным правоохранительных органов, 63-летнего мужчину обвиняют в жестоком убийстве 28-летнего человека, который был сожителем его дочери. По предварительной версии, подозреваемый на почве неприязненного отношения к молодому человеку застрелил его из пистолета. Затем он выкопал яму в гараже, положил туда тело и залил бетоном. Погибший год числился пропавшим без вести.

По факту убийства проводится проверка, мужчине избрали перу пресечения в виде заключения под стражу.

Украинку подозревают в убийстве 61-летнего мужчины на улице Петра Смородина.

Фото: Piter.tv