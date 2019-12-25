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Жителю Ленобласти предъявили обвинение в убийстве сожителя своей дочери
Сегодня, 15:50
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nastya960

Жителю Ленобласти предъявили обвинение в убийстве сожителя своей дочери

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Тело было залито бетоном еще год назад.

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах криминального дела, которое произошло в прошлом году, однако известно о нем стало лишь накануне. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По данным правоохранительных органов, 63-летнего мужчину обвиняют в жестоком убийстве 28-летнего человека, который был сожителем его дочери. По предварительной версии, подозреваемый на почве неприязненного отношения к молодому человеку застрелил его из пистолета. Затем он выкопал яму в гараже, положил туда тело и залил бетоном. Погибший год числился пропавшим без вести. 

По факту убийства проводится проверка, мужчине избрали перу пресечения в виде заключения под стражу.

Украинку подозревают в убийстве 61-летнего мужчины на улице Петра Смородина.

Фото: Piter.tv

Теги: убийство
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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