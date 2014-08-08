Жителю Красноярска грозит до 7 лет колонии за стрельбу на остановке

Россиянину грозит до семи лет колонии за стрельбу на остановке общественного транспорта "Снегири" по проспекту 60 лет Образования СССР. Соответствующее заявление сделали в социальных сетях сотрудники пресс-службы российских правоохранительных органов по Красноярскому краю. В полиции уточнили, что подозреваемый 7 января решил отпугнуть ухажеров своей знакомой девушки. В тот день в дежурную часть поступило заявление о том, что на улице было слышно несколько хлопков, напоминающих выстрелы. При проведении оперативных мероприятий при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии в одном из кафе микрорайона Солнечный специалисты задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый житель краевого центра 1997 года рождения. Во время осмотра помещения был найден и изъят охолощенный револьвер, из которого, предположительно, производились выстрелы.
В МВД установили, что между задержанным и ранее незнакомыми двумя посетителями кафе 2000 и 2004 годов рождения произошел конфликт. Молодые люди отдыхали в заведении, в котором познакомились с девушками. После завершения вечера они все вместе направлялись на остановку, где и произошла стрельба. Злоумышленнику не понравилось, что на его знакомую обратил внимание один из этих парней.
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Фото и видео: МВД медиа
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