Жителю Красноярска грозит до 7 лет колонии за стрельбу на остановке

Мужчина открыл огонь ради попытки отпугнуть ухажеров своей знакомой.

Россиянину грозит до семи лет колонии за стрельбу на остановке общественного транспорта "Снегири" по проспекту 60 лет Образования СССР. Соответствующее заявление сделали в социальных сетях сотрудники пресс-службы российских правоохранительных органов по Красноярскому краю. В полиции уточнили, что подозреваемый 7 января решил отпугнуть ухажеров своей знакомой девушки. В тот день в дежурную часть поступило заявление о том, что на улице было слышно несколько хлопков, напоминающих выстрелы. При проведении оперативных мероприятий при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии в одном из кафе микрорайона Солнечный специалисты задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый житель краевого центра 1997 года рождения. Во время осмотра помещения был найден и изъят охолощенный револьвер, из которого, предположительно, производились выстрелы.

В МВД установили, что между задержанным и ранее незнакомыми двумя посетителями кафе 2000 и 2004 годов рождения произошел конфликт. Молодые люди отдыхали в заведении, в котором познакомились с девушками. После завершения вечера они все вместе направлялись на остановку, где и произошла стрельба. Злоумышленнику не понравилось, что на его знакомую обратил внимание один из этих парней.

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Фото и видео: МВД медиа