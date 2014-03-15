Жителю Колпино, взявшему в заложники своих детей, вынесли приговор

История произошла в прошлом ноябре. По версии следствия, мужчина выгнал жену и заперся в квартире, где удерживал шестерых детей.

Во вторник, 13 июля, Колпинский районный суд Петербурга вынес приговор Денису Бельтюкову, который в ноябре прошлого года взял в заложники детей и угрожал им топором, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком 1,5 года в колонии-поселении. Мужчину признали виновным по статьям об угрозе убийством и в "незаконном лишении человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего, в отношении двух и более лиц".

Дело рассматривали в особом порядке. Мужчина признал вину, а жена рассказала, что дети скучают по отцу и нуждаются в нем.

На вопрос адвоката о выводах Бельтюков пояснил, что надо держать себя в руках и любить семью. Планы на будущее: жить долго и счастливо. объединенная пресс-служба судов Петербурга

Напомним, что в ноябре 2020 года в Колпинском районе подсудимый выгнал супругу из квартиры, заперся в ней и удерживал шестерых детей. Во время этого, как полагают следователи, мужчина громил дома мебель топором, таскал одного из детей за ногу по полу, угрожал детям топором и ножом, а также бросил одного из детей на кухонный стол. Бельтюков сдался и признал вину.

Суд данное уголовное дело прекратил и назначил Бельтюкову штраф в 10 тыс. рублей.

В Колпино отец взял в заложники 6 детей

Фото: Piter.tv