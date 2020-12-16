Стало известно о состоянии детей, которых отец взял в заложники в Колпино

Шестеро мальчиков, которых отец взял в заложники в квартире в Колпино, постепенно возвращаются к нормальной жизни. Старшие дети уже пошли в школу, узнал "Петербургский дневник" в пресс-службе Уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Анны Митяниной.

Дети чувствуют себя хорошо, их уже выписали из больницы. На данный момент они живут в Центре содействия семейному воспитания в специальной двухкомнатной квартире. Мама регулярно приходит навестить детей, делает со старшими уроки, а младших планирует забирать на выходные. На каникулах старшие дети поедут в лагерь.

Напомним, в 12:12 24-го ноября по телефону экстренных служб жительница Колпино сообщила о том, что ее муж в состоянии алкогольного опьянения выпил антидепрессанты, выгнал ее из дома, где остался с шестью детьми. Это произошло в доме №73 по Пролетарской улице. В квартире мужчина удерживал мальчиков 15, 10, 9, 6, 4 и 3 лет.

С мужчиной вел переговоры прокурор Колпинского района Игорь Ивкин. Гражданин согласился сдаться и самостоятельно вышел из квартиры.

Дети находились в двух медицинских учреждениях — больнице № 22 и детской больнице имени Филатова. У всех выявили проблемы желудочно-кишечного свойства. Предполагается, что детей плохо кормили.

Мама планирует переехать с детьми в Архангельск, где у нее есть своя квартира. Суд арестовал ее супруга до 23 января 2021-го года.

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