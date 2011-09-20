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Жителям улицы Бассейной вернули тепло в квартиры
Сегодня, 20:55
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Жителям улицы Бассейной вернули тепло в квартиры

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Специалисты справились с ремонтом раньше срока.

С аварией на участке у дома №73 на Бассейной улице специалисты петербургской компании "Теплосети" справились к вечеру среды, 10 ноября.

В пресс-службе предприятия уточнили, что теплоэнергетики заменили 10 метров трубопровода и провели необходимые мероприятия по диагностике системы и перевели подачу горячей воды и отопления потребителям в штатный режим работы.

Работы рассчитывали завершить к трем часам ночи 11 ноября.

Об аварии стало известно ранее днем.

Фото: ВКонтакте / АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Теги: авария на теплосети, петербург, теплосети
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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