Дома в Петербурга остались без отопления после протечки теплосети на Бассейной

В Московском районе ведутся ремонтные работы на месте прорыва теплотрассы. Специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" с 11:00 занимаются заменой ненадёжного участка трубопровода у дома № 73к1 по Бассейной улице.
Окончание работ и перевод системы отопления в штатный режим запланированы на 11 ноября (3:15).
Также управляющим компаниям напомнили, что они должны вести контроль за системами отопления. И при снижении температуры теплоносителя необходимо произвести однократную замену воды.
В конце октября специалисты АО "Теплосеть" ликвидировали условное технологическое нарушение на Васильевском острове.
Фото: ВКонтакте / АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"
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