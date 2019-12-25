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Жителям коммуналки на 6-й Советской пообещали капитальный ремонт в ближайшие годы
Сегодня, 14:06
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nadezhda_sib

Жителям коммуналки на 6-й Советской пообещали капитальный ремонт в ближайшие годы

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Помещение находится в аварийном состоянии.

Жилищный комитет пообещал пообещал включить в план ремонта коммунальную квартиру на 6-й Советской в доме №7. Дело в том, что в квартире нет ванной комнаты, а помещения находятся в аварийном состоянии. Об этом рассказали активисты группы "ВКонтакте" "Центральный район за комфортную среду обитания". 

В условиях самоизоляции жильцы не могут сходить в баню, а условий для принятия ванны в коммуналке нет. 

В квартире обрушен потолок, его держат деревянные подпорки. Полы, окна и стены перекошены, перекрытия в плесени, в туалете почти рухнула несущая стена,

говорится в сообщении. 

Капитального ремонта в помещении не было уже 100 лет. 

Ремонт не смогут начать раньше 2022 года, однако в Жилищном комитете пообещали приблизить срок работ. 

Ранее Марианна Гусева (Басевич) рассказала Piter.TV о доме своего деда. 
Фото: "Центральный район за комфортную среду обитания" / VK

Теги: жилищный комитет, коммуналка, ремонт, центральный район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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