Жителям коммуналки на 6-й Советской пообещали капитальный ремонт в ближайшие годы

Помещение находится в аварийном состоянии.

Жилищный комитет пообещал пообещал включить в план ремонта коммунальную квартиру на 6-й Советской в доме №7. Дело в том, что в квартире нет ванной комнаты, а помещения находятся в аварийном состоянии. Об этом рассказали активисты группы "ВКонтакте" "Центральный район за комфортную среду обитания".

В условиях самоизоляции жильцы не могут сходить в баню, а условий для принятия ванны в коммуналке нет.

В квартире обрушен потолок, его держат деревянные подпорки. Полы, окна и стены перекошены, перекрытия в плесени, в туалете почти рухнула несущая стена, говорится в сообщении.

Капитального ремонта в помещении не было уже 100 лет.

Ремонт не смогут начать раньше 2022 года, однако в Жилищном комитете пообещали приблизить срок работ.

Ранее Марианна Гусева (Басевич) рассказала Piter.TV о доме своего деда.

Фото: "Центральный район за комфортную среду обитания" / VK