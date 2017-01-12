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Жителям блокадного Ленинграда выплатили 29 миллионов рублей
Сегодня, 17:06
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Жителям блокадного Ленинграда выплатили 29 миллионов рублей

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В августе пять жителей блокадного Ленинграда получили более 29 миллионов рублей для улучшения жилищных условий.

В течение августа пятерым жителям блокадного Ленинграда были выплачены средства для улучшения жилищных условий. Согласно информации, опубликованной пресс-службой Жилищного комитета Петербурга, общая сумма выплат составила свыше 29 миллионов рублей.

По полученной информации, семейная пара и трое одиноких заявителей были зарегистрированы в качестве нуждающихся в жилье в текущем году. Они обратились в Горжилобмен в период с апреля по июль и уже получили подтверждающие документы о праве на социальную выплату.

Отмечается, что ветераны Великой Отечественной войны и аналогичные им категории граждан, имеющие право на жилищное обеспечение, получают социальную выплату в размере 5 951 340,00 рублей на каждого человека.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга защищает права обманутых на полмиллиона пенсионеров.

Фото: Piter.TV

Теги: блокада, ветераны, выплаты, ленинград
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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