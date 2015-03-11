Прокуратура Петербурга защищает права обманутых на полмиллиона пенсионеров

Прокуратура Невского района утвердила обвинительное заключение в отношении 26-летней местной жительницы. Она обвиняется по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину и в крупном размере). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
По данным ведомства, обвиняемая осенью прошлого года вступила в сговор с неустановленными лицами, чтобы обманывать пожилых петербуржцев.
Преступники звонили пенсионерам и дальше действовали по уже отработанной схеме: говорили, что их родственник попал в ДТП и нужен откуп.
Обвиняемая, после того, как пенсионеры соглашались, приезжала к ним домой, где получала деньги.
Таким образом пострадали трое пенсионеров, а мошенники получили более полумиллиона рублей.
Уголовное дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга помогла пенсионерке добиться компенсации из-за падения на наледи.
Фото: Piter.TV
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