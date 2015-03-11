Прокуратура Петербурга защищает права обманутых на полмиллиона пенсионеров

Петербургская прокуратура занялась делом о мошенниках, которые обманывали пенсионеров и похитили больше полумиллиона рублей.

Прокуратура Невского района утвердила обвинительное заключение в отношении 26-летней местной жительницы. Она обвиняется по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину и в крупном размере). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, обвиняемая осенью прошлого года вступила в сговор с неустановленными лицами, чтобы обманывать пожилых петербуржцев.

Преступники звонили пенсионерам и дальше действовали по уже отработанной схеме: говорили, что их родственник попал в ДТП и нужен откуп.

Обвиняемая, после того, как пенсионеры соглашались, приезжала к ним домой, где получала деньги.

Таким образом пострадали трое пенсионеров, а мошенники получили более полумиллиона рублей.

Уголовное дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга помогла пенсионерке добиться компенсации из-за падения на наледи.

Фото: Piter.TV

