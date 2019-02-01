Жителям белгородского приграничья выплатили 950 млн рублей матпомощи

Вячеслав Гладков рассказал о господдержке населения в регионе.

Порядка 950 миллионов рублей материальной помощи перечислили власти жителям приграничных районов Белгородской области, пострадавшим из-за атак Вооруженных сил Украины, а также тем гражданам, которые зарегистрированы по месту жительства в закрытых населенных пунктах. Соответствующее заявление сделал глава российского региона Вячеслав Гладков в собственном аккаунте в Telegram. Чиновник указал на то, что по решению главы государства Владимира путине еще порядка 2,5 миллиардов рублей будет перечислено на данные нужды в скором времени.

Перечислили 950 млн рублей 152 собственникам - жителям Краснояружского, Шебекинского, Белгородского, Грайворонского районов и округов, тем жителям, чье жилье уничтожено, или тем, кто проживал в закрытых населенных пунктах. Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

По Белгородской области за сутки выпустили свыше 100 беспилотников.

Фото: Telegram / Настоящий Гладков