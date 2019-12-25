По Белгородской области за сутки выпустили свыше 100 беспилотников

Вооруженные силы Украины с применением 55 боеприпасов и 104 беспилотников нанесли удары по 12 муниципалитетам Белгородской области за прошедшие сутки. Соответствующее заявление сделал глава российского региона Вячеслав Гладков в собственном аккаунте в Telegram. Чиновник пояснил, что в результате атаки киевского режима четыре мирных жителя получили ранения.

В Ракитянском районе поселок Ракитное и села Бобрава, Илек-Кошары и Новозахаровка атакованы 5 беспилотниками, один из которых сбит. Ранены двое мирных жителей. Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Уточняется, что по Валуйскому округу противником выпущено 33 беспилотника. Там пострадали два человека. Были повреждены три автомобиля, пять частных домов, три коммерческих объекта, инфраструктурный объект, объект социальной инфраструктуры и линии электропередачи. По территории Шебекинского округа ВСУ выпустили три боеприпаса и 17 дронов. Там повреждены 10 частных домовладений, газовая труба, линия электропередачи, на территории одного из предприятий повреждены производственное помещение, линия электропередачи и трактор.

Грайворонский округ бвл атакован с помощью 16 боеприпасов и 8 БПЛА. Там повреждены шесть легковых автомобилей, гараж и частный дом. В Краснояружском районе по 8 населенным пунктам врагом выпущено 30 боеприпасов и 15 беспилотников, информация о последствиях уточняется. В Белгородском, Борисовском и Волоконовском районах по пяти населенным пунктам ВСУ нацелили семь беспилотников и шесть боеприпасов. Однако пострадавших и повреждений удалось избежать. Над Белгородом, Алексеевским и Старооскольским округами, Красногвардейским районом системами противовоздушной обороны сбиты 19 БПЛА.

В Белгородской области два мирных жителя пострадали из-за атаки дрона ВСУ.

Фото: Telegram / Настоящий Гладков