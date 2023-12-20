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В Белгородской области два мирных жителя пострадали из-за атаки дрона ВСУ
Сегодня, 11:40
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В Белгородской области два мирных жителя пострадали из-за атаки дрона ВСУ

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Один из раненых скончался в больнице.

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника нанесли удар по автомобилю, находившемуся на территории хутора Леоновка Белгородской области.Соответствующее заявление сделал через собственный Telegram-канал губернатор российского региона Вячеслав Гладков. Чиновник пояснил, что в результате атаки ранения получили два мирных жителя.  Один из мужчин получил  осколочные ранения лица, грудной клетки и руки. Медицинский персонал заметил, что речь идет о травмах средней степени тяжести. Вместе с другим раненым он был госпитализирован в Валуйскую центральную районную больницу.

Ранены двое мужчин. У одного - проникающее ранение грудной клетки, а также множественные осколочные ранения спины, рук и ног. По информации медиков, его состояние оценивается как тяжелое.

Вячеслав Гладков, глава региона

Позже российский чиновник написал о том, что жизнь мужчины не удалось спасти.

В Белгородской области из-за атаки дронов ВСУ на автомобиль пострадала женщина.

Фото: Telegram / Настоящий Гладков 

Теги: белгородская область, вячеслав гладков, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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