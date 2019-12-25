Жителям Выборга предлагают стать донорами крови

Потребность в добровольцах в последнее время возросла.

Жители Выборга и Выборгского района могут стать донорами, обратившись в городской Центр крови. Информация об этом появилась в официальном ВК-сообществе "Интересные события в Выборге".

Добровольцами могут стать совершеннолетние граждане, не имеющие противопоказаний. Кровь принимают в будние дни по адресу: Приморское шоссе, д.32. Необходимо взять с собой паспорт.

На все интересующие вопросы сотрудники Центра ответят по телефону 8(81378)-25-125.

Отметим, что потребность в донорах резко возросла за время эпидемии. Всем, кто сдал кровь, окажут соцподдержку в виде справки на два дня отдыха и выплаты на питание в размере 1197 рублей 20 копеек.

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Фото: Piter.TV