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На Красной площади Выборга раздали маски
Сегодня, 9:08
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lizapoluda

На Красной площади Выборга раздали маски

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Жители могли получить их у Дома молодежи.

В воскресенье, 24 мая, жителям Выборга раздавали бесплатные медицинские маски на Красной площади. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Интересные события в Выборге".

Добровольцы дежурили у городского Дома молодежи с 14:00. 

Напомним, что акция по раздаче масок в разных районах региона проводится при поддержке губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Мы уже рассказывали о том, как она проходила во Всеволожском районе.

Фото: Фото: ВКонтакте / vybog_interesting 

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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