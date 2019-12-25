На Красной площади Выборга раздали маски

Жители могли получить их у Дома молодежи.

В воскресенье, 24 мая, жителям Выборга раздавали бесплатные медицинские маски на Красной площади. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Интересные события в Выборге".

Добровольцы дежурили у городского Дома молодежи с 14:00.

Напомним, что акция по раздаче масок в разных районах региона проводится при поддержке губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Мы уже рассказывали о том, как она проходила во Всеволожском районе.

Фото: Фото: ВКонтакте / vybog_interesting