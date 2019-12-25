Добровольцы раздают бесплатные маски в парке "Оккервиль"

Выдача проходит в рамках акции "Берегите себя и окружающих".

В среду, 20 мая, жители Кудрово могут получить бесплатные медицинские маски в парке "Оккервиль". Об этом сообщил Online.47.

Раздачей средств личной защиты занимаются добровольцы. Напомним, что акция "Берегите себя и окружающих" продлится до 25 мая при поддержке губернатора 47-ого региона Александра Дрозденко. За это время жители Ленобласти получат 250 тысяч бесплатных масок.

Ранее мы рассказали о том, какие регионы могут стать примером Петербургу, отказавшемуся от раздачи масок.

Фото: Online47