Жителям Васильевского острова напомнили о начале работы платной парковки с 1 ноября

Оформлено уже 5 тыс. парковочных разрешений.

С 1 ноября на Васильевском острове начнет работу зона платной стоянки. Жителям района в Комитете по транспорту Петербурга напомнили, что необходимо успеть оформить парковочные разрешения.

Оформлено уже 5 тыс. парковочных разрешений. Льгота дает возможность парковаться на территории острова без дополнительной платы.

Заявление на оформление парковочного разрешения сроком от года до трех лет можно подать в любом МФЦ города и через Госуслуги. Срок рассмотрения и выдачи разрешения – от 10 до 20 рабочих дней.

Заявление может подать собственник жилого помещения, расположенного в границах зоны платной парковки, или доли в нем; проживающие в жилом помещение на основании договора социального (служебного) найма. Пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга

Ранее на Piter.TV: петербуржцы оформили почти 43 тыс. парковочных разрешений.

Фото: Piter.TV